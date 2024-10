Sorride l’Arsenal, eurorivale dell’Inter dopo lo Young Boys, avversario di domani. Serata amara per la Juventus, prossimo avversario dei campioni d’Italia in Serie A, e per il Bologna, al secondo ko consecutivo. L’Arsenal si impone 1-0 contro lo Shakhtar grazie ad uno sfortunato autogol di Riznyk che devia verso la sua porta e mette il risultato a favore della squadra di Arteta. Gli inglesi non riescono a trovare mai il raddoppio, pur mantenendo inviolata la porta per la terza volta consecutiva in Champions. Gunners che intascano tre punti che gli permetteranno di presentarsi a San Siro con 7 punti in classifica. Lo Shakhtar rimanda ancora l’appuntamento col primo successo europeo stagionale.

Juventus costretta ad impensierirsi ancor prima del fischio d’inizio, quando perde durante l’allenamento Douglas Luiz per problema muscolare. Al suo posto entra dal 1’ il fratello di Marcus, Khephren Thuram in attesa di capire l’entità del fastidio riscontrato dal brasiliano proprio in vista del match di domenica a San Siro. A inizio secondo tempo Undav gela lo Stadium con un gol che però il VAR annulla per tocco di braccio rimettendo il risultato sullo 0-0. Il risultato sembra reggere grazie a uno strepitoso Mattia Perin che para anche un calcio di rigore concesso a ridosso del 90esimo agli Schwaben sempre con l'ausilio del VAR e calciato da Millot. Ma al 92esimo lo Stoccarda frantuma il tabù: proprio Millot serve l’ex atalantino El Bilal Toure che stavolta supera Perin e porta avanti la squadra ospite che inchioda la Juventus, infliggendole la prima sconfitta stagionale.

Nessun sorriso invece per il Bologna che, dopo il pari iniziale contro gli ucraini oggi ko all’Emirates Stadium, rimedia il secondo ko consecutivo dopo quello contro il Liverpool dello scorso turno e cade anche in casa dell’Aston Villa. Altra trasferta infausta per la squadra di Italiano che insacca due reti in poco meno di dieci minuti. Finisce 2-0 sotto i colpi di McGinn e Duran al Villa Park di Birmingham.



Incredibile a Madrid, dove il Real ribalta una partita che parte con il doppio vantaggio del Borussia Dortmund firmato da Malen e Gittens nel primo tempo prima della furia dei Blancos. Una furia che trabocca in meno di mezz’ora con Rudiger che accorcia le distanze al 60esimo e Vinicius che la pareggia tre minuti dopo. All’83esimo Lucas completa la remuntada e ancora Vinicius all’86esimo e al 93esimo la blinda. Finisce 5-2 al Bernabeu.



Rimonta che compie, seppur a metà, anche il PSG, finito in svantaggio al 34esimo con Lang e riportato a galla dall’ex nerazzurro Hakimi, assistito dall’altra conoscenza del calcio italiano Fabian Ruiz. Non si va oltre l’1-1 al Parc des Princes di Paris.



Vincono per 2-0 lo Sporting e il Girona rispettivamente contro Sturm Graz e Slovan Bratislava.