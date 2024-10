Pallone d'Oro e 'FIFA World Player of the Year' nel 1999, Rivaldo non ha dubbi rispetto al giocatore che si aggiudicherà il prestigioso riconoscimento di France Football per la scorsa stagione: "Penso che lo meriti Vinicius Junior per tutto quello che ha fatto l'anno scorso. Ha vinto la Champions League e la Liga", le parole dell'ex fantasista del Barcellona al Mundo Deportivo.