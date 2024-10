Nel corso di un'intervista rilasciata a The Athletic, Timothy Weah ha fatto un riferimento anche alla sfida contro l'Inter di domenica prossima al Meazza, parlando di un altro figlio d'arte che vestirà la maglia nerazzurra, vale a dire Marcus Thuram, fratello del compagno di squadra Kephren: "Ha avuto un inizio di stagione straordinario, Marcus sta facendo bene e sono orgoglioso di lui. Ovviamente gioca per l’Inter. Marcus ci piace, ma non ci piace l’Inter! (ride, ndr)".