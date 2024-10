Paolo Casarin propone la sua analisi sulla situazione arbitrale in Serie A dopo un fine settimana particolarmente complicato: "Dobbiamo arbitrare come all'estero: una volta venivano dall'estero a guardare noi. Il Var all'estero è quasi sconosciuto e se interviene accade rapidamente", dice a Radio Anch'io Lo Sport.

"Il Var - prosegue - non è qualcosa da strani ricercatori. O lo vedi in pochi secondi, oppure è finito lì. Se c'è un fallo si vede, il calcio non è misterioso. Dall'altra parte l'arbitro deve essere ancora una figura sicura, tranquilla in campo. Eventualmente c'è il Var, ma l'arbitro deve sapere che o fa bene oppure finisce. Determinati 'rigorini' si vedono solo in Italia. Altrove arbitrano tranquillamente. Se non c'è chiarezza, si lascia perdere: i mezzi falli non si fischiano".