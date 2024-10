Titolare per la prima volta in Champions League con la sua Juventus, Khéphren Thuram è stato stuzzicato a rispondere sulla prossima sfida da affrontare con i bianconeri che lo vedrà contrapporsi al fratello Marcus, pedina importantissima della rosa dei campioni d'Italia: "Sono veramente felice e orgoglioso perché è quello che sognavamo da bambini: essere due professionisti. È qualcosa di grande. Però per primo c'è da pensare alla partita, che è la cosa più importante. Giochiamo contro l'Inter, che è un'ottima squadra e a Milano dovremo davvero dare il massimo e fare una grande partita" ha detto a Sky dopo il ko di ieri sera contro lo Stoccarda.

Avevi già giocato contro di lui?

"Sì qualche anno fa, ha vinto lui ai rigori".