L'arrivo a Berna, l'allenamento per testare il prato sintetico del Wankdorf, la conferenza di Simone Inzaghi e Yann Bisseck. Giornata particolarmente atipica per i nerazzurri che hanno variato la tabella di marcia dell’abitudinaria routine della vigilia degli euro-match, rimandando il canonico allenamento mattutino sui campetti amici del BPER Training Center al pomeriggio di oggi nella capitale della Svizzera, dove la squadra di Inzaghi è arrivata senza Tajon Buchanan e Kristjan Asllani, non ancora pronti a tornare in campo, Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, freschi di elongazione agli adduttori della coscia sinistra il primo, al bicipite femorale della coscia sinistra il secondo ma con i due Primavera Thomas Berenbruch e Mike Aidoo. Il nostro inviato Christian Liotta, direttamente dallo Wankdorf Stadion fa il punto della situazione in casa nerazzurra. A seguire il servizio.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DA APP