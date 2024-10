"Domani sarà dura, come tutte le partite. Siamo ben preparati, giochiamo come sempre. Penso che siamo più forti di loro ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Vedremo che succederà ma speriamo di vincere" ha detto Yann Bisseck a Inter TV presentando la sfida da affrontare in casa dello Young Boys nella sfida di domani valida per il terzo turno di Champions League.

In Champions avete la porta inviolata. Quanta fiducia vi dà questo dato e quanto state lavorando su questo aspetto?

"In allenamento lavoriamo sempre su queste cose. Abbiamo tanta fiducia in noi stessi, dobbiamo mettere sempre la preparazione in campo e quando lo facciamo vinciamo tante partite".

