Per i bookmaker è praticamente certa la vittoria dell'Inter a Berna, nella gara di Champions in programma doman i contro lo Young Boys: i tre punti dei nerazzurri sono messi in lavagna a 1,34 su Planetwin365 e 1,35 su Snai, mentre il successo dei padroni di casa, sconfitti da Aston Villa e Barcellona nelle prime due giornate, paga 8 volte la posta; il pareggio, invece, è offerto a 5,25, con l'Over in vantaggio a 1,50 sull'Under, proposto a 2,35.

Nonostante gli svizzeri non abbiano ancora segnato in Europa, gli scommettitori prediligono il segno Goal (1,77) rispetto al No Goal (1,95). Inzaghi potrebbe far riposare Lautaro Martinez o Thuram, lanciando dal primo minuto Mehdi Taremi: un altro centro dell'ex Porto dopo quello alla Stella Rossa si gioca a 2,50. Con Calhanoglu infortunato e Zielinski non al top, l'Inter potrebbe puntare sugli inserimenti di Davide Frattesi, visto in rete a 4.