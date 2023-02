Ivano Manservisi, patron dello storico Carnevale di Cento, in Emilia-Romagna, parlando ai microfoni del Corriere di Bologna ha raccontato tanti aneddoti sui numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che sono stati spettatori dal vivo della sfilata dei carri. Tra questi c'è anche Ronaldo, il Fenomeno: "Era appena arrivato in Italia, acquistato dall’Inter. Ebbi la possibilità di ospitarlo un giovedì sera, in diretta televisiva con Raffaella Carrà a 'Carramba che sorpresa!'. Non lo sapeva nemmeno Massimo Moratti che il suo nuovo acquisto era a Cento in diretta televisiva di fronte a 12 milioni di telespettatori".