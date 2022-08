Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Tuttojuve.com , l'ex portiere della Juventus Alexander Manninger ha parlato così degli obiettivi stagionali dei bianconeri, grandi favoriti per la vittoria in Serie A: "Può essere l'anno buono per tornare alla vittoria. Da tifoso della Juve, ho più convinzione rispetto ad un anno fa. Sono rimasto in buonissimi rapporti con Pavel, qualche volta riusciamo a salutarci e a messaggiare un po'. Mi ha fatto intuire le grandi intenzioni, c'è voglia di costruire una squadra al top. La Juventus è sempre la Juventus, tutti vogliono venire a giocare qui per la storia e la tradizione".

Parole importanti anche per Arnautovic: "È tornato in Italia molto più maturo della sua prima esperienza all'Inter, sicuramente è un attaccante in grado di fare la differenza quando è in giornata. In Austria ci sono pochi giocatori come lui. Per me è un grosso sì, però non so se il Bologna lo lascerà partire. Non penso che la società lo voglia lasciar partire così a cuor leggero".