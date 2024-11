"L’Inter mi sembra che abbia una squadra più forte e competitiva, ma il pallone è rotondo e il calcio è bello perché cambia in fretta. Quindi, è difficile fare previsioni". È il pensiero di Andrea Mandorlini, ospite sulle frequenze di 1 Station Radio per analizzare la lotta scudetto e non solo.

L'ex difensore si sofferma anche sulle prestazioni di Alessandro Buongiorno: "Ad oggi vedo leggermente davanti Alessandro Bastoni, che ha già vinto qualcosa di importante. Comunque anche Buongiorno è davvero tanto forte. Peccato che siano entrambi mancini e quindi in Nazionale è difficile che giochino entrambi nello stesso momento".