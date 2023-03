Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida contro Malta: "Vogliamo essere quelli che siamo stati con l'Inghilterra nel secondo tempo, in parte anche nel primo tempo, cercando di essere più precisi in zona gol e più attenti in qualche situazione. Le valutazioni a caldo non sono mai giuste, si guarda sempre al risultato. Io penso che siano sbagliate queste valutazioni: ci sono momenti in cui un giocatore può essere non in grande condizione, per le tante partite che giocano".