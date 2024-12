Dopo l'1-1 rimediato in casa contro l'Everton, Pep Guardiola si è concesso ai microfoni di Amazon Prime per parlare del momento no del suo Manchester City.

"Abbiamo giocato davvero bene, ma siamo in un periodo in cui succede proprio questo: creiamo, ma concediamo gol al primo tiro che arriva. Però sì, dobbiamo continuare così. La prestazione contro quella squadra è stata davvero buona, sia in fase offensiva che difensiva. Abbiamo tirato molto dentro l'area, ma purtroppo non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo - le sue parole -. Ora è il momento di recuperare e andare lì con la migliore mentalità possibile. Questo è ciò che dobbiamo fare".