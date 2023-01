"Ho parlato con il presidente Gravina, vogliamo intitolargli il campo del centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’, dove tra l’altro la Nazionale si era preparata per gli Europei", ha aggiunto Malagò. Infine, l’aneddoto del 2006, in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino: "Portò la bandiera olimpica. Non è una cosa da poco che, a una cerimonia olimpica, un calciatore la porti. Vuol dire che anche il CIO aveva visto in lui qualcosa di diverso, perché quelli che vengono scelti sono attenzionati per quello che rappresentano e per i loro valori, sia come uomini che come sportivi", le parole riportate da Sportface.it.