Dopo la decisione presa dal Ministero dello Sport e a seguito delle decisioni varate da Inter e Lega, anche il numero uno del CONI, Giovanni Malagò ha invitato "le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, rinnovando altresì l'invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell'arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice" riporta la Gazzetta dello Sport.