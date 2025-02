Pietro Maiellaro, ex attaccante di Bari, Fiorentina e Venezia tra le altre, ripercorre la sua carriera in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. L'attaccante di Lucera, che ai tempi della sua militanza fu ribattezzato 'il Maradona delle Puglie', racconta diversi aneddoti a partire da uno che vede protagonista Beppe Marotta, che ebbe come dirigente ai tempi di Varese: "Il direttore mi voleva bene, vedeva in me il ragazzo del Sud catapultato al Nord, in un mondo tutto diverso. Aveva capito che ero troppo generoso con gli amici, che non badavo alle spese. Così, per prendere i soldi in banca, dovevo prima chiedere l’autorizzazione a lui e dirgli perché mi servivano. Non voleva che buttassi via i miei guadagni. Si capiva che Marotta sarebbe diventato super".

Maiellaro ha vissuto la Serie A dei grandi numeri dieci, eppure anche per lui avrebbe potuto esserci spazio in una big: "Nel 1991 mi volevano in tanti. La Roma, il Napoli, la Fiorentina, l’Inter. Una volta a San Siro sentii Lothar Matthäus parlare di me ad Aldo Serena: 'Questo qui deve venire da noi'. A un certo punto, però, diedi la mia parola alla Fiorentina e all’epoca la stretta di mano aveva il suo valore".