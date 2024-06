Svizzera-Germania sarà l'occasione per Yann Sommer e Manuel Neuer di ritrovarsi dopo il periodo vissuto insieme al Bayern Monaco, quando l'attuale portiere dell'Inter prese il posto per sei mesi del numero uno dei bavaresi, all'epoca infortunato. Una situazione che Felix Magath, leggenda del calcio teutonico, ha ricordato così a Blue Sport: "Per Sommer è stata un'esperienza sfortunata, non ha avuto la possibilità di fare la differenza. Neuer? Non ho mai visto nessun altro portiere che abbia una visione così chiara della situazione come lui, non mi capacito di come possa essere messo in discussione un giocatore del genere".