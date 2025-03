Non è impossibile per il Napoli colmare il ritardo di tre punti accumulato dopo 29 giornate di campionato dall'Inter, attuale capolista della classifica. A pensarlo è Massimo Maccarone, ex attaccante di Siena ed Empoli, tra le altre: "Per lo scudetto vedo ancora una bella lotta. A livello di risultati, la squadra di Antonio Conte sta facendo troppi pareggi, però penso che il duello sia ancora vivo e interessante", le sue parole a TuttoMercatoWeb.com.