"La partita è stata equilibrata, l’Inter è stata più concreta e questo fa la differenza. Il Milan ha fatto una buona gara ed è stato sfortunato, il risultato è molto bugiardo - le sue parole -. Al Milan manca da diverse stagioni qualcuno che faccia la differenza. Per vincere i campionati determinati uomini servono: si pensava Ibrahimovic potesse dare tanto ma ha avuto infortuni. Non avere uno come lui in campo non è facile. Giroud segna poco ma fa girare bene la squadra”.

Spazio poi anche al confronto tra Scamacca e Pinamonti. "Per me sono simili, hanno entrambi forza fisica e sono bravi tecnicamente. Entrambi poi segnano, almeno quest'anno - ha aggiunto -. Il Sassuolo però è una squadra in cui ci sono molti attaccanti che hanno segnato tanto, non so perché si tenda a parlare più di uno soltanto".