Sulle frequenze di TMW Radio Massimo Orlando ha parlato del momento dei nerazzurri. L'Inter deve reagire a Udine? "Si, se non vince a Udine è crisi. È inutile girarci intorno, deve assolutamente vincere. Inzaghi deve ridare fiato al gruppo, è ancora la squadra più forte come ha dimostrato in Champions. Il derby si può perdere, ma si stanno minando delle certezze e quando una macchina perfetta ha delle imperfezioni si possono verificare questi risultati. Lautaro non si può mettere in discussione, se dovesse iniziare a segnare si fermerebbe a maggio. I giocatori sono stanchi, spero che possano scioperare per il numero di partite che si stanno giocando. Si gioca troppo, devono poi essere loro a mandare un segnale e rinunciare a qualcosa, guadagnare 15 milioni invece che 30 e giocare di meno", ha concluso.