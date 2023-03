E' stata una cinque giorni decisamente rigenerante in Nazionale per Romelu Lukaku, che è tornato a essere Big Rom trascinando il Belgio alle vittorie con Svezia e Germania mettendo a segno quattro gol. Un bottino che, sottolinea Rtbf, gli ha permesso di scavalcare Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori per selezioni europee della storia portandosi al quinto posto con 72 reti. Nel mirino del centravanti dell'Inter ora ci sono Sandor Kocsis, 75 centri con l'Ungheria, Robert Lewandoski (78 con la Polonia) e Ferenc Puskas, sul secondo gradino del podio a quota 84. Decisamente più staccato Cristiano Ronaldo, 122 esultanze con la maglia del Portogallo.