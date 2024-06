Gianni Lovato, ex dirigente dell'Ascoli, ha visto transitare nella squadra bianconera due giocatori come Federico Dimarco e Davide Frattesi, oggi protagonisti nell'Inter e in Nazionale. E ai microfoni di Sportitalia, Lovato parla proprio dei due nerazzurri e della loro esperienza con il Picchio: "Dimarco ad Ascoli arrivò giovanissimo, ma era già giocatore. Oltre che avere una notevole forza il piede sinistro che madre natura gli ha dato, aveva già gli atteggiamenti giusti. Al tempo era meno esuberante, era proprio un bambino nell’ambito di quella squadra. Era arrivato nel mercato di gennaio dovendo inserirsi in uno spogliatoio di adulti, un gruppo già formato. Però le qualità le aveva e si guadagnò il posto. Poi in effetti mi stupì quando l’Inter lo vendesse a Sion: sembrava non crederci. Forse all’inizio spesso si guarda alla componente fisica: lui non essendo altissimo forse aveva fatto storcere il naso a qualcuno in ottica di prospettiva di grandissimi livelli. Quando è andato in Svizzera ha perso magari un anno o due, ma li ha recuperati alla grande dopo dimostrando che ci stava eccome, diventando il giocatore che è”.

Frattesi è un altro che passò da voi ad Ascoli. Lo vede titolare all’Inter ed in Nazionale?

“Non solo in futuro, ma già da oggi. Ha tutto per esserlo, basta vedere cosa fa quando entra. Poi certo, all’Inter si è ritrovato Henrikh Mkhitaryan che alla sua età ancora non è sul viale del tramonto e che ha fatto una stagione clamorosa, questo gli è costato magari un po’ in termini di minutaggio. Però è a tutti gli effetti un titolare, quando entra lo dimostra. Ricordo che già a 19 anni voleva vincere sempre, voleva giocare sempre. Le poche volte in cui non veniva impiegato titolare, aveva i musi lunghi, in questo oggi lo vedo sorridente all’Inter invece. E’ in un contesto diverso e poi probabilmente è cresciuto e capisce quali sono le situazioni. Ha una mentalità pazzesca è un grande giocatore. Devo dire che ad Ascoli in quegli anni un po’ di giocatori giovani, bravi, ce li siamo concessi. Il pubblico di Ascoli si è goduto qualche gran giocatore in rampa di lancio”.