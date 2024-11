Una terza incomoda, nulla di più. Questo il ruolo che può rivestire l'Atalanta nella Serie A 2024-25, secondo Rino Foschi, che vede due squadre più strutturate tra quelle che si daranno battaglia per aggiudicarsi lo scudetto: "Sicuramente l'Atalanta sta facendo bene, si poteva pensare che potesse fare un campionato al vertice - le parole dell'ex dirigente del Genoa a TMW Radio -. Oggi sicuramente è una candidata a lottare fino alla fine, ma prima vengono Inter e Napoli. E' una buona squadra, ha lavorato molto bene, ma tra vincere un campionato e fare un grande campionato c'è differenza. Metto sempre davanti l'Inter, poi il Napoli che ha l'organico per arrivare fino in fondo".