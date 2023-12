Intervistato dal quotidiano Il Foglio, il presidente della Lazio Claudio Lotito torna a scagliarsi contro l'abrogazione del Decreto Crescita: "Questa soluzione è demagogia pura. Come si farà adesso ad attrarre i giocatori migliori? Non è un problema del calcio, ma di tutto lo sport. il basket italiano ha due squadre che possono competere per l’Eurolega. Ora si bloccherà tutto.

Chi dice che così si rovinano i settori giovanili non capisce niente, come Umberto Calcagno. L’anno scorso abbiamo avuto tre squadre italiane finaliste nelle coppe europee. Da adesso in poi sarà molto più difficile essere competitivi. I membri del Governo hanno preso la lettera scritta dal presidente della Lega Serie A, sottoscritta all’unanimità da tutte le squadre, e l’hanno buttata nel cestino".