Direttamente dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi fa l'in bocca al lupo a Luciano Spalletti. Da c.t. azzurro a c.t. azzurro, insomma. "Bravo Luciano! Speriamo che vada come l’ultima volta e che la Germania ti porti fortuna come l’ha portata a me. Tutto è possibile", dice l'allenatore che nel 2006 condusse gli azzurri sul tetto del mondo.