Si è svolta ieri sera, presso il Rome Cavalieri – Waldorf Astoria Hotel a Roma, la "Charity Gala Dinner powered by eBay", organizzata da Lega Serie A in favore di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e Save the Children. L'evento, che rientra tra le iniziative promosse in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2021/2022, ha visto la partecipazione di oltre 50 aziende, istituzioni e ospiti d'eccezione come Noemi, protagonista di una straordinaria performance live, e Giulia Arena, ambasciatrice AIRC.

Nel corso della serata, attraverso un’asta di beneficenza live su Charity Stars, sono stati messi in palio esclusivi cimeli legati al mondo del calcio e grazie alle generose donazioni dei Club, dei partner della Lega Serie A e degli ospiti presenti sono stati raccolti fondi a sostegno di Save the Children, Organizzazione internazionale impegnata ad aiutare i bambini che in questo momento stanno subendo le pesanti conseguenze del conflitto in Ucraina. Fondazione AIRC ha inoltre, grazie al ricavato dell'evento, assegnato ad un giovane ricercatore impegnato nella ricerca sul tumore al seno, la terza borsa di studio nel ricordo di Federica Cipolat Mis giovane dipendente di Lega Serie A scomparsa prematuramente nel 2017. Oggi, infine, su eBay, il marketplace noto in tutto il mondo, prenderà il via una nuova asta, con dei nuovi cimeli, a sostegno di Save the Children: https://www.ebay.it/usr/legaseriea