Paolo Di Nunno, patron del Lecco, ha esaltato i telespettatori di Sportitalia con un'intervista d'altri tempi. Dopo aver raccontato i retroscena del litigio con il portiere del Pordenone Marco Festa, ha avuto modo di raccontare anche il suo passato: "Quando andavo a comprare un gelato nel mio paese non mi facevano neanche entrare nella gelateria. Ora posso andare lì e comprarmi il locale. Da piccolo ho sempre tifato Inter, poi anche Milan quando mio figlio è andato a giocare in rossonero. Questo deve essere un insegnamento per i ragazzi giovani. Non devono mai mollare e devono andare sempre avanti, nonostante le difficoltà".