Ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato il presidente del Lecce, neo promosso in Serie A, Saverio Sticchi Damiani, sulle possibili novità relative al prossimo campionato di Serie A: “Non ho ancora nuove notizie sullo spareggio scudetto, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni - ha detto -. È un campionato anomalo quest’anno vista la lunga sosta per i Mondiali. Dovranno essere bravi gli allenatori e gli staff per tenere in forma sempre i giocatori. Una squadra con pochi convocati al mondiale ha l’opportunità di lavorare al completo per due mesi con l’intero gruppo. Questo può essere una vera e propria occasione, come un secondo lungo ritiro. Nell’ultima assemblea di Lega non abbiamo parlato di un torneo da organizzare in quella pausa".