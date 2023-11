Anche l'attaccante della Lazio Pedro si unisce al coro di coloro che danno l'Inter squadra favorita per lo Scudetto. Intervistato da Sportitalia, l'ex Barcellona esprime il proprio pensiero a domanda su chi vincerà il campionato: "Non lo so, secondo me la squadra più forte in questo momento, e che sta giocando meglio, è l'Inter. Sta giocando molto bene, è difficile che perdano partite e punti. Vediamo alla fine, la stagione è ancora lunga. Vediamo chi lo vincerà".

Vedi una Champions equilibrata? O qualcuna davanti alle altre?

"Sì, la vedo equilibrata perché tutte le squadre forti stanno lottando per ottenere punti ai gironi. E' vero che ci sono sempre quelle 4-5 squadre fortissime che arrivano alla fine del percorso. Real Madrid, City, Bayern Monaco... Barcellona. Sono queste".