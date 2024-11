Fresco di settimo posto nella classifica del Pallone d'Oro, con un po' di delusione personale che non ha voluto nascondere in pubblico, Lautaro Martinez si è potuto consolare ieri con la vittoria del Golden Foot Award 2024, premio internazionale nato nel 2003 e attribuito ai calciatori che si sono distinti per qualità, classe e per i successi ottenuti. Reduce da una stagione ricca di soddisfazioni di squadra e personali, tra Inter e Argentina, Il Toro ha lasciato un'impronta indelebile nella Walk of Fame del Principato di Monaco superando candidati del calibro di Kevin De Bruyne, Antoine Griezmann, Harry Kane, Lionel Messi, Thomas Müller, Neymar Jr, Virgil Van Dijk, Marco Verratti e Karim Benzema.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!