Dopo averlo difeso a spada tratta negli scorsi giorni, profetizzandone un ruolo importante in Qatar anche di fronte a prestazioni non proprio all'altezza, Sergio Aguero ora gongola nel vedere Lautaro Martinez finalmente decisivo grazie al rigore che ha qualificato l'Argentina alla semifinale Mondiale a spese dell'Olanda: "Era un penalty decisivo, sono contento per lui - ha detto il Kun nello studio di ESPN -. Ha colpito molto bene il pallone".