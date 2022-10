Torna finalmente al gol anche Lautaro Martinez che tra le mura del Camp Nou, sotto gli occhi di un pubblico e una dirigenza che lo hanno parecchio desiderato, gioca una partita sontuosa e trascina la sua Inter: "Sono contento, lo dedico a mio padre che domani fa il compleanno ed è con me a Milano, a mia figlia e alla mia famiglia che sono sempre con me" ha detto a Sportmediaset a fine match.

Risultato che vi fa tornare protagonisti anche in campionato?

"Speriamo, lavoriamo per questo. Abbiamo parlato tanto settimane fa, la squadra ha lavorato l'uno per l’altro e non pensare al singolo".