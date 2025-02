Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E a tirar fuori dai guai l'Inter da un guaio nel quale il Genoa stava per intrappolarla è il solito Lautaro Martinez che sblocca una complicatissima gara e consegna ai compagni tre pesantissimi punti che commenta così a Sky Sport a fine gara: "Sappiamo che venivamo da una sconfitta che ci ha fatto tanto male per la partita che era, poi capiamo la gente e i tifosi. Noi ci concentriamo sul lavoro, abbiamo parlato tra di noi: l’importante è che la squadra sia sempre compatta e unita. Pensiamo sempre all’Inter e a dare il massimo, la gente deve stare tranquilla perché il gruppo dà l’anima per questa maglia".

Quanta forza e consapevolezza ti sta dado questa stagione? Che messaggio è al Napoli?

"Il messaggio è per noi, oggi siamo in testa ma sappiamo che abbiamo lasciato punti per strada. Dobbiamo crescere e continuare su questa strada. Personalmente sono contento di aiutare la squadra, poi se i gol servono per vincere ancora di più".