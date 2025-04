L’attaccante e capitano dell’Inter Lautaro Martinez analizza così ai microfoni di Inter TV la sfida vinta oggi sul campo del Bayern Monaco in Champions League: “Una grandissima giocata, all’ultimo momento ho deciso di cambiare traiettoria ed è andata bene. Sono felice di aver segnato. Ogni giocatore si prepara sempre con questo tipo di partite, abbiamo giocato contro una squadra forte come il Bayern monaco ma l’Inter sta dimostrando la propria forza e si fa rispettare ovunque fa. Sono felice del momento che stiamo attraversando, dopo aver perso una finale non abbiamo mai mollato e vogliamo sempre di più”.

Avete raggiunto grande maturità.

“Assolutamente, come detto prima l’Inter sta dimostrando di farsi rispettare, quello che prepara il mister lo riproponiamo in campo. Il turno è ancora aperto quindi dobbiamo concentrarci per il ritorno”.

Da capitano cosa dici?

“Faccio i complimenti ai ragazzi, l’ho fatto prima perché quello che è successo a Parma non siamo noi. Oggi abbiamo dimostrato quanto vale l’Inter, ora dobbiamo fare la stessa partita contro il Cagliari”.