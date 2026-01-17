Il capitano dell’Inter e MVP del match di oggi Lautaro Martinez commenta così ai microfoni di Inter TV la vittoria conquistata oggi contro l'Udinese: “Voglio mandare un messaggio e un abbraccio alla famiglia della Fiorentina e a quella del presidente Commisso da parte di tutta la famiglia Inter. Siamo contenti perché questo campo è difficile, loro fisicamente sono forti. abbiamo giocato in ottime condizioni e siamo felici per il risultato”.

Quanto c’è di stanchezza e quanto la testa vi fa andare avanti?

“Sicuramente c’è tantissima stanchezza, ma bisogna andare avanti perché questo è il nostro calendario, questo è il nostro cammino. Ora penseremo alla Champions dove abbiamo bisogno di fare punti anche se siamo dentro alle prime otto”.

Non hai più spazio per gli MVP…

“Mio figlio inizia a capire e mi chiede sempre dove li prendo, ora me li mette a posto lui. Ma i premi individuali sono sempre merito della squadra, sono felice del lavoro che stiamo facendo tutti insieme”.