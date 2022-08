L’ad di Tim Pietro Labriola, intervistato dal Corriere della Sera. si è soffermato sulle novità in materia di contenuti parlando anche del recente accordo con TIM per quel che riguarda la Serie A in tv: "Oggi l’approccio ai contenuti deve essere sempre più una logica di vendita e non di produzione o di esclusiva, che non è sostenibile. Abbiamo raggiunto il miglior compromesso possibile per continuare a offrire il campionato di Serie A ai clienti di TimVision. Tim è tra le principali aziende del Paese. Occupa oltre 42 mila persone. Ho accettato questo incarico perché sono convinto che il nostro settore abbia bisogno di una profonda trasformazione: qualsiasi problema è risolvibile, serve però un’analisi attenta di tutti gli aspetti. Il mio compito è contribuire a identificare le soluzioni».