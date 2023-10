In virtù del 4-0 rifilato alla Lettonia, successivo alla vittoria in terra croata, la Turchia ha strappato il pass per Euro 2024. Per la gioia e l'orgoglio del suo capitano, Hakan Calhanoglu: "In Germania sarà come essere a casa, lo so perché vengo da lì - le parole dell'interista ai media locali -. Ciò di cui sono felice è che parteciperemo all'Europeo. Abbiamo lavorato duro per questo, lo avete visto in campo. Spero che rappresenteremo il nostro Paese al meglio. Questo dimostra che siamo una buona squadra, ma possiamo fare ancora meglio.

Abbiamo fatto molto bene nell'ultima settimana. Siamo contenti. Non è stato facile tornare in campo due giorni dopo la partita con la Croazia. Vincenzo Montella ci ha preparato molto bene. Siamo rimasti uniti, non abbiamo ascoltato le voci esterne e abbiamo cercato di risolvere le cose internamente".