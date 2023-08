Buona partenza per la Sampdoria di Andrea Pirlo nel campionato di Serie B: i blucerchiati hanno superato al Liberati la Ternana per 2-1, grazie ai gol segnati da Filippo La Gumina e Fabio Depaoli. Bel debutto da portiere doriano per Filip Stankovic, che dopo la partita esprime la sua soddisfazione via Instagram: "Felice dell’esordio e di questi 3 punti. Buona la prima".