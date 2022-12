Fabio Caressa avanza una bizzarra teoria: la vittoria del Mondiale potrebbe rivelarsi un boomerang per Lautaro Martinez in vista del ritorno alle competizioni con l'Inter. Questo il suo parere espresso a Sky Sport: "Non avendo concretizzato quelle due palle gol, Lautaro sarebbe arrivato malissimo se l'Argentina avesse perso. Anche se non è soddisfatto del suo Mondiale ritorna in Italia da campione del mondo, ma potrebbe fare fatica. Quando vinci il Mondiale, dall'esperienza e dal racconto di chi ha vinto, fai fatica a ricalibrarti sulle partite normali".