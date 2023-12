Federico La Penna, l'arbitro 40enne di Roma designato per la partita di mercoledì sera di Coppa Italia tra Inter e Bologna, trova i nerazzurri per la prima volta in questa stagione e a due anni di distanza dall'ultima volta: l'ultimo precedente risale infatti alla vittoria di Firenze per 2-0 nella stagione 2020-2021, con reti di Nicolò Barella e Ivan Perisic. L'Inter con La Penna vanta un percorso netto: cinque successi in altrettanti incontri.