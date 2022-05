Parlando con gli studenti dell'Istituto tecnico industriale e liceo scientifico “Giordani” di Caserta, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato dei traguardi raggiunti nei 18 anni di proprietà del club partenopeo e al tempo stesso si è soffermato anche sul progetto Super League. Lanciando l'ennesima proposta per il calcio europeo: "Sono stato tra i primi a telefonare ad Andrea Agnelli per dirgli che stava sbagliando, dico no alla Superlega ma non credo neanche a questa Champions League, a cui sono costretto a partecipare per ragioni di fatturato. Serve più rispetto per i campionati nazionali, per me sarebbe opportuno a livello internazionale fare un campionato europeo. Organizzerei due gironi di venticinque squadre: da una parte le prime cinque classificate dei cinque principali campionati europei, dall’altra le venticinque squadre vincenti degli altri campionati. Sarebbero previsti poi degli incroci tra i due gironi".