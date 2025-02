La nuova Champions League continua a raccogliere sempre più consensi. Ulteriore testimonianza della validità del nuovo format varato in questa stagione è quello legato alle presenze allo stadio, proposto dalla Gazzetta dello Sport: con un'approssimazione minima, si può parlare di 6,7 milioni di spettatori complessivi, 42mila di media. Meglio dell’anno scorso, 6,5 milioni, la cifra più alta di sempre, 52mila a partita. Soltanto le edizioni di 2003, 2019 e 2023 avevano superato quota 6 milioni.

Relativamente ai club, in testa ci sono due tedesche, ovvero il Borussia Dortmund (405mila) e il Bayern Monaco (375mila). Tra le italiane, il Milan è primo con 292mila, seguito dall’Inter a 266mila, ma con una partita in meno a San Siro. Terza la Juventus con 203mila, poi l'Atalanta con 108mila e infine il Bologna con 95mila. Dove non c’è confronto è nel fatturato globale. Champions, Europa e Conference valgono oggi 4,4 miliardi all’anno. Se togliamo il 9% di costi (387 milioni) e il 5% per l’Uefa (230 milioni), restano ai club, compresi preliminari e solidarietà, circa 3,8 miliardi (86%). Le 36 finaliste si spartiscono 2,5 miliardi: erano 2 l’anno scorso con 32 club. Con il nuovo ciclo i risultati sono più importanti di albo d’oro e bacino tv.