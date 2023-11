La Lega Serie A sostiene per l’ottavo anno consecutivo #ioleggoperché, la campagna dell’Associazione Italiana Editori, in programma da sabato 4 a domenica 12 novembre 2023, per favorire la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche italiane.

La passione per la lettura va coltivata fin da bambini e rappresenta, insieme allo sport, un valore fondamentale per la crescita e l’educazione delle nuove generazioni. Per questo, in occasione dell’11ª Giornata di Campionato, la Lega Serie A promuoverà su tutti i campi della Serie A TIM iniziative per invitare gli appassionati ad acquistare e donare libri alle scuole dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado.

Nel pre-partita, tutti i calciatori e gli ufficiali di gara entreranno sul terreno di gioco tenendo in mano un libro, donato poi ai bambini che li accompagneranno in campo. In tutti gli stadi, inoltre, sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda una grafica dedicata al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.

"Anche quest’anno la Lega Serie A sostiene con orgoglio la campagna #ioleggoperchè - ha dichiarato il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini -. L’importanza della lettura rimane un tema essenziale per la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni attraverso la cultura e la conoscenza. Sport e istruzione devono muoversi insieme per insegnare le regole del rispetto, dell’uguaglianza e dell’inclusione, principi fondamentali per costruire una società moderna e preparata ad affrontare le sfide del futuro. In questo senso assume grande significato l’iniziativa che vedrà i calciatori e gli ufficiali di gara donare un libro ai bambini, simboleggiando l’importanza degli atleti di essere per loro un esempio virtuoso e la volontà di fornire ai più giovani che li osservano gli strumenti fondamentali per la loro educazione. Invito inoltre tutti a recarsi nelle librerie di tutta Italia per dare il proprio contributo per arricchire le biblioteche delle scuole".