La ECA, l'Associazione dei Club Europei, ha annunciato il lanco del premio 'Club Management Excellence', che porterà il nome dell'ex attaccante dell'Inter e primo presidente dell'organizzazione Karl-Heinz Rummenigge, e che è stato istituito per celebrare gli eccezionali risultati ottenuti nella gestione di un club di calcio. Il premio riconosce l'eccezionale governance, l'innovazione e l'eccellenza operativa che guidano il successo del club e rafforzano l'impatto sulla comunità. Nel suo anno inaugurale, il premio è stato consegnato al VfL Bochum 1848 in riconoscimento della sua visionaria iniziativa "Advisory Board of the Future''. Questo programma innovativo, volto a rafforzare la governance, la sostenibilità e la pianificazione strategica a lungo termine all'interno del club, esemplifica i valori lungimiranti che questo premio cerca di celebrare.

Questo il commento dello stesso Kalle: "Sono profondamente onorato che questo premio sia stato intitolato a me, soprattutto in riconoscimento del fatto che il tema della gestione del club è di vitale importanza per il calcio. Trasformare le squadre di calcio in istituzioni gestite in modo sostenibile è uno degli sviluppi più importanti del nostro tempo, e mi rende davvero umile il fatto che questa eredità continuerà attraverso questo premio. Desidero ringraziare la ECA per il suo costante impegno a favore dei club europei e in particolare il suo presidente Nasser al-Khelaïfi per questo incredibile gesto e per aver proseguito su questo percorso condiviso. Vorrei anche congratularmi con il Bochum per questo primo premio".

Parla anche il presidente Nasser Al-Khelaifi: "Sono lieto di riconoscee di nuovo i notevoli risultati del primo leader dell'ECA, e ora Presidente onorario, Karl-Heinz. Ha iniziato il viaggio dell'ECA 16 anni fa e ha gettato le basi per tutto ciò che abbiamo realizzato oggi. I suoi contributi continueranno a ispirare le future generazioni di leader di club. Sono così orgoglioso di ciò che l'ECA ha costruito sul suo lavoro: un'organizzazione più inclusiva, più rappresentativa e più incisiva che mai".