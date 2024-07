Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Nando Orsi ha espresso una convinzione personale sul Pallone d'Oro: "Lautaro Martinez può assolutamente vincerlo. Ormai è diventato uno show-business, non è più qualcosa che premia il giocatore migliore. Per quello che si è visto quest’anno Lautaro Martinez se lo merita: ha vinto il campionato, ha vinto la Copa America, è stato capocannoniere in entrambe le competizioni. A Messi lo hanno dato per molto meno, poi in concorrenza c’è Vinicius Jr. del Real Madrid".