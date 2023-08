L'ex centrocampista Marco Parolo, interpellato in merito negli studi di DAZN, nota un cambiamento nell'Inter: "Dobbiamo ricordarci che l'anno scorso è arrivata in finale di Champions League. Nei giorni scorsi ho sentito un’intervista di Marotta, per lui la sconfitta col Manchester City ha dato più rabbia e l'ho vista nella squadra".