L'ultima partita dell'Inter contro una squadra spagnola ha posto fine alla sua partecipazione alla Champions League della scorsa stagione: si è trattato infatti della sconfitta per 2-1 nel ritorno in casa dell'Atlético de Madrid, in cui Federico Dimarco aveva portato in vantaggio la squadra nerazzurra portando il risultato complessivo a 2-0, seguita da una sconfitta per 2-3 ai rigori negli ottavi di finale. Con la vittoria all'andata contro i Colchoneros, l'Inter ha ottenuto la terza vittoria nelle ultime 18 partite contro club della Liga (4N, 11P), una serie che include anche la sconfitta per 3-2 contro il Siviglia nella finale di Europa League 2020 a Colonia.

L'Inter aveva perso sei partite consecutive in trasferta in Spagna prima del pareggio del 2022 contro il Barcellona ed è stata sconfitta in sette delle ultime dieci trasferte (3 pareggi). L'ultima vittoria dei nerazzurri in Spagna risale al 5-1 sul campo del Valencia nella fase a gironi della Champions League 2004/05.