Julian Nagelsmann, CT della Nazionale tedesca, potrebbe inconsciamente fare il tifo per l'Inter questa sera. Secondo il quotidiano tedesco TZ, infatti, l'ex allenatore del Bayern Monaco si trova di fronte a un vero e proprio dilemma: da un lato, in qualità di allenatore della Mannschaft, dovrebbe supportare le squadre tedesche a livello internazionale, ma dall'altro, l'eliminazione del Bayern potrebbe rivelarsi molto comoda per lui in ottica Nations League. Nagelsmann ambisce infatti a vincere il trofeo ma un eventuale avanzamento della squadra di Vincent Kompany potrebbe complicargli i piani.

Il 4 giugno la squadra tedesca affronterà il Portogallo in semifinale a Monaco. Quattro giorni dopo, sempre all'Allianz Arena, potrebbe svolgersi la finale contro Spagna o Francia. Per prepararsi alle partite, la squadra della DFB si riunirà il 30 maggio presso il centro sportivo dello sponsor Adidas a Herzogenrauch. Ma è qui che sorge il problema per Nagelsmann: la finale della Champions League si svolgerà infatti a Monaco di Baviera il giorno dopo. E se il Bayern Monaco partecipasse, sarebbe difficile immaginare vedere i giocatori di nuovo pronti a scendere in campo solo quattro giorni dopo, nella semifinale della Nations League. Senza considerare l'eventuale festa in caso di successo finale, che sarebbe logicamente amplificata dal fatto che Manuel Neuer e compagni festeggerebbero un successo nella loro città, dopo aver vinto nel loro stadio.