Parte l'anno del Serpente e l'Inter decide di celebrarlo con un concept narrativo come spiegato dallo stesso club nerazzurro. Solito lavoro encomiabile da parte di Inter Media House.

"Il serpente è simbolo di evoluzione, di trasformazione e costante rinnovamento. Per quanto il mondo possa cambiare, però, ci sono cose che rimangono invariate: le nostre tradizioni. Questo è il concept narrativo scelto dal Club per celebrare l’inizio del nuovo anno Lunare, l’anno del Serpente, attraverso un contenuto che grazie all’intelligenza artificiale mette in scena diverse versioni del biscione nerazzurro e riflette l'evoluzione della Cina nel tempo: dall'eleganza dell'arte cinese tradizionale fino a un futuristico universo solarpunk, le immagini mutevoli evidenziano come il mondo che ci circonda si trasformi costantemente. Alcune cose, però, rimangono senza tempo. Le tradizioni del Capodanno Cinese evidenziano il potere duraturo della cultura e dei legami in un mondo in continuo mutamento: è la storia del nostro Club, che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, i propri valori, come il serpente che si libera della sua pelle senza mutare la propria natura. Per la prima volta Inter Media House ha deciso di realizzare un contenuto video completamente in AI con il coinvolgimento di un team specializzato: è stata effettuata una ricerca sugli stili che caratterizzano le ambientazioni, i costumi e l'iconografia cinese, creando uno storytelling visivo autentico e coinvolgente che abbraccia tradizione e modernità. Questo approccio testimonia ancora una volta il percorso innovativo del Club che, attraverso i contenuti prodotti da Inter Media House, vuole creare una connessione moderna e profonda con i tifosi che vivono la passione nerazzurra in ogni angolo del mondo".