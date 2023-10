L'Inter sarà presente al 'Brand Licensing Europe 23', all’ExCel di Londra (stand D241), fino al 6 ottobre. Presso lo stand nerazzurro, nell'area eventi dedicata allo sport, i visitatori potranno scoprire l'intera gamma di prodotti del brand Inter.

"La partecipazione all’evento sarà per noi l’occasione per mettere in mostra i frutti di un percorso iniziato nell’aprile 2020, che ha visto il club fare un ulteriore passo avanti nella qualità del proprio brand", si legge sul profilo LinkedIn dei nerazzurri